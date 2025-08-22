22.08.2025
Смотреть онлайн Том Парис - Педро Араухо 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Том Парис — Педро Араухо . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova
Завершен
(6:4, 5:4)
(6:4, 5:4)
2 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Педро Араухо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Педро Араухо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Педро Араухо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Педро Араухо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Том Парис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Том Парис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Педро Араухо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Педро Араухо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Том Парис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Педро Араухо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Педро Араухо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Том Парис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
87%
62%
Реализация брейк - пойнтов
43%
100%
Комментарии к матчу