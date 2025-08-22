Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Денис Клок - Джузеппе Ла Вела 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot: Денис КлокДжузеппе Ла Вела . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Pirot
Денис Клок
Завершен
(6:4, 0:6, 0:4)
1 : 2
22 августа 2025
Джузеппе Ла Вела
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Денис Клок - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Денис Клок - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Денис Клок - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Денис Клок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Денис Клок - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Денис Клок - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
58%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
55%
Комментарии к матчу
