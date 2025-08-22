22.08.2025
Смотреть онлайн Андреа Фиорентини - Андрей Чепелев 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot: Андреа Фиорентини — Андрей Чепелев . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Pirot
Завершен
(4:6, 5:7)
0 : 2
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Андрей Чепелев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Андрей Чепелев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Андрей Чепелев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Андрей Чепелев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Андрей Чепелев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Андреа Фиорентини
Андрей Чепелев
1 победа
0 побед
100%
0%
10.09.2025
Андрей Чепелев
1:2
Андреа Фиорентини
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
66%
70%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
