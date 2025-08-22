Текстовая трансляция

Гейм 1 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Андрей Чепелев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Андрей Чепелев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 6 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Андрей Чепелев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Андрей Чепелев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 18 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Андрей Чепелев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40