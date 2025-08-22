Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Charo Esquiva Banuls - Britt Du Pree 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Logrono: Charo Esquiva BanulsBritt Du Pree . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Logrono
Charo Esquiva Banuls
Завершен
(6:4, 3:6, 0:3)
1 : 2
22 августа 2025
Britt Du Pree
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Charo Esquiva Banuls - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Charo Esquiva Banuls - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Britt Du Pree - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Charo Esquiva Banuls - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Charo Esquiva Banuls - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Britt Du Pree - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Britt Du Pree - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Britt Du Pree - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Charo Esquiva Banuls - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Charo Esquiva Banuls - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Britt Du Pree - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Charo Esquiva Banuls - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Charo Esquiva Banuls - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Britt Du Pree - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Charo Esquiva Banuls - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Britt Du Pree - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Britt Du Pree - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Britt Du Pree - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Britt Du Pree - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Britt Du Pree - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Britt Du Pree - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Britt Du Pree - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
12
Выигрыш первой подачи
52%
69%
Реализация брейк - пойнтов
67%
38%
Комментарии к матчу
