22.08.2025
Смотреть онлайн Стелла Ковачичева - Ana Cristiana Mocanu 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Стелла Ковачичева — Ana Cristiana Mocanu, 1/2 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 01.
МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 01
UTR Pro Budapest Women
Завершен
(6:0, 6:2)
(6:0, 6:2)
2 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стелла Ковачичева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Стелла Ковачичева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Стелла Ковачичева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Стелла Ковачичева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Ana Cristiana Mocanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ana Cristiana Mocanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Стелла Ковачичева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Стелла Ковачичева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
58%
18%
Реализация брейк - пойнтов
88%
22%
Комментарии к матчу