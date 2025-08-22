22.08.2025
Смотреть онлайн Dune Vaissaud - Дога Туркмен 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Ankara: Dune Vaissaud — Дога Туркмен . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Ankara
Завершен
(7:6, 6:2)
(7:6, 6:2)
2 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Dune Vaissaud - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Dune Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Дога Туркмен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Dune Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Дога Туркмен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Дога Туркмен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Дога Туркмен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Dune Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Дога Туркмен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дога Туркмен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Dune Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Dune Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Dune Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Дога Туркмен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Дога Туркмен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
67%
45%
Реализация брейк - пойнтов
67%
40%
Комментарии к матчу