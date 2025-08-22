22.08.2025
Смотреть онлайн Юдит П Сааведра - Эшли Лэйхи 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Logrono: Юдит П Сааведра — Эшли Лэйхи . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Logrono
Завершен
(2:6, 4:6)
(2:6, 4:6)
0 : 2
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юдит П Сааведра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юдит П Сааведра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юдит П Сааведра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Юдит П Сааведра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Юдит П Сааведра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Юдит П Сааведра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
63%
63%
Реализация брейк - пойнтов
29%
50%
Комментарии к матчу