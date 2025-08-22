Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Huang/Ichikawa - Hsieh/Mochizuki 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei MD: Huang/IchikawaHsieh/Mochizuki . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 08:37 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Taipei MD
Huang/Ichikawa
Завершен
(7:6, 3:1)
2 : 0
22 августа 2025
Hsieh/Mochizuki
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Huang/Ichikawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Hsieh/Mochizuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Hsieh/Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Huang/Ichikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Huang/Ichikawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Hsieh/Mochizuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Huang/Ichikawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Hsieh/Mochizuki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Huang/Ichikawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Hsieh/Mochizuki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Hsieh/Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Huang/Ichikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Huang/Ichikawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Huang/Ichikawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Hsieh/Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Huang/Ichikawa - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
72%
64%
Реализация брейк - пойнтов
60%
100%
