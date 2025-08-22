22.08.2025
Смотреть онлайн Nam/Park - Agafonov/Zhukov 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan MD: Nam/Park — Agafonov/Zhukov . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan MD
Завершен
(6:2, 6:7, 1:0)
(6:2, 6:7, 1:0)
2 : 1
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Agafonov/Zhukov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Nam/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Nam/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Nam/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Agafonov/Zhukov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Nam/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Nam/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Nam/Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Agafonov/Zhukov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Nam/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Nam/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Nam/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Agafonov/Zhukov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Agafonov/Zhukov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Nam/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Nam/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Agafonov/Zhukov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Agafonov/Zhukov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Agafonov/Zhukov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Nam/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
84%
69%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
Комментарии к матчу