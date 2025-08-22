22.08.2025
Смотреть онлайн Auytayakul/Malaszszak - Ganta/Suksumrarn 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Auytayakul/Malaszszak — Ganta/Suksumrarn . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Auytayakul/Malaszszak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Auytayakul/Malaszszak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Auytayakul/Malaszszak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Auytayakul/Malaszszak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Auytayakul/Malaszszak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Auytayakul/Malaszszak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Auytayakul/Malaszszak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Auytayakul/Malaszszak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Auytayakul/Malaszszak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Auytayakul/Malaszszak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Auytayakul/Malaszszak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ganta/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Auytayakul/Malaszszak - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
63%
77%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
