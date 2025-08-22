22.08.2025
Смотреть онлайн Naklo/Plipuech - Чанта/Чипчандедж 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom WD: Naklo/Plipuech — Чанта/Чипчандедж . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom WD
Завершен
(4:6, 7:6, 0:1)
(4:6, 7:6, 0:1)
1 : 2
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чанта/Чипчандедж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Naklo/Plipuech - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Чанта/Чипчандедж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Naklo/Plipuech - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Чанта/Чипчандедж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Чанта/Чипчандедж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Чанта/Чипчандедж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Naklo/Plipuech - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Naklo/Plipuech - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Чанта/Чипчандедж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Чанта/Чипчандедж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Naklo/Plipuech - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Чанта/Чипчандедж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Чанта/Чипчандедж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Naklo/Plipuech - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Naklo/Plipuech - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Чанта/Чипчандедж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Naklo/Plipuech - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Чанта/Чипчандедж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Naklo/Plipuech - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Чанта/Чипчандедж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Naklo/Plipuech - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
65%
71%
Реализация брейк - пойнтов
17%
30%
Комментарии к матчу