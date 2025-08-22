22.08.2025
Смотреть онлайн Фангран Тянь - Yuhan Wang 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Фангран Тянь — Yuhan Wang . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuhan Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Yuhan Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yuhan Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Yuhan Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Yuhan Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
64%
53%
Реализация брейк - пойнтов
56%
50%
