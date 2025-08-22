22.08.2025
Смотреть онлайн Шино Акита - Патчарин Чипчандей 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Шино Акита — Патчарин Чипчандей . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(1:6, 0:1)
0 : 2
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Шино Акита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
32%
65%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
Комментарии к матчу