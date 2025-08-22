22.08.2025
Смотреть онлайн Lin/Yang - Йеконг Хе / Сунь Ф 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Lin/Yang — Йеконг Хе / Сунь Ф . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan WD
Завершен
(6:2, 5:4)
2 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lin/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Lin/Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Йеконг Хе / Сунь Ф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Lin/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Lin/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Lin/Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Йеконг Хе / Сунь Ф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Lin/Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Йеконг Хе / Сунь Ф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Йеконг Хе / Сунь Ф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Lin/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Йеконг Хе / Сунь Ф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Lin/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Lin/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Lin/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Lin/Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Йеконг Хе / Сунь Ф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Lin/Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
71%
57%
Реализация брейк - пойнтов
62%
40%
Комментарии к матчу