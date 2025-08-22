22.08.2025
Смотреть онлайн Фань Ан Лин - Кристиана Сидорова 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Фань Ан Лин — Кристиана Сидорова . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(5:7, 2:4)
(5:7, 2:4)
0 : 2
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Фань Ан Лин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
53%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
55%
Комментарии к матчу