22.08.2025
Смотреть онлайн Диего Ф. Флорес - Стефан Адриан Андреску 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Arad: Диего Ф. Флорес — Стефан Адриан Андреску . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Arad
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Адриан Андреску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Стефан Адриан Андреску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Диего Ф. Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Стефан Адриан Андреску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Стефан Адриан Андреску - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Стефан Адриан Андреску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Диего Ф. Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
35%
58%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
