22.08.2025

Смотреть онлайн Dabrowski/Routliffe - Noskova/Sramkova 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаWTA Монтеррей WD: Dabrowski/RoutliffeNoskova/Sramkova, 1/4 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.

МСК, 1/4 финала, Корт: Grandstand
WTA Монтеррей WD
Dabrowski/Routliffe
Завершен
(6:2, 3:6, 7:10)
1 : 2
22 августа 2025
Noskova/Sramkova
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Dabrowski/Routliffe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Dabrowski/Routliffe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Dabrowski/Routliffe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Noskova/Sramkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Noskova/Sramkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Noskova/Sramkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Noskova/Sramkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Noskova/Sramkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Noskova/Sramkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Noskova/Sramkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Dabrowski/Routliffe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Dabrowski/Routliffe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Noskova/Sramkova - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
65%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
30%
Комментарии к матчу
