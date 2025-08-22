Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Антония Ружич - Мари Бузкова 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаWTA Монтеррей: Антония РужичМари Бузкова, 1/4 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 07:35 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.

МСК, 1/4 финала, Корт: Estadio
WTA Монтеррей
Антония Ружич
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
22 августа 2025
Мари Бузкова
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мари Бузкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мари Бузкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Антония Ружич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мари Бузкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мари Бузкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Мари Бузкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Мари Бузкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Мари Бузкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мари Бузкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мари Бузкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мари Бузкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Антония Ружич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мари Бузкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Мари Бузкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
6
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
45%
77%
Реализация брейк - пойнтов
67%
75%
Комментарии к матчу
