22.08.2025
Смотреть онлайн Людмила Самсонова - Сорана Кырстя 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — WTA Кливленд: Людмила Самсонова — Сорана Кырстя, 1/4 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/4 финала, Корт: Stadium
WTA Кливленд
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сорана Кырстя - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Сорана Кырстя - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Liudmila Samsonova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
76%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
43%
