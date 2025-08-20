Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Lee D-K / OH C-Y - Ahn/Yakovleva 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Lee D-K / OH C-YAhn/Yakovleva . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Luan WD
Lee D-K / OH C-Y
Завершен
(3:6, 6:3, 0:1)
1 : 2
20 августа 2025
Ahn/Yakovleva
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ahn/Yakovleva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Lee D-K / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Lee D-K / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ahn/Yakovleva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Lee D-K / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ahn/Yakovleva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ahn/Yakovleva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Ahn/Yakovleva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ahn/Yakovleva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Lee D-K / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ahn/Yakovleva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Lee D-K / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Lee D-K / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ahn/Yakovleva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Lee D-K / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ahn/Yakovleva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Lee D-K / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Lee D-K / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
50%
67%
Реализация брейк - пойнтов
67%
67%
Комментарии к матчу
