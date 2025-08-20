20.08.2025
Смотреть онлайн Химари Сато - Юиди Янг 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Химари Сато — Юиди Янг . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 08:24 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Юиди Янг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
45%
63%
Реализация брейк - пойнтов
43%
100%
Комментарии к матчу