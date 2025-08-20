20.08.2025
Смотреть онлайн Дабин Ким - Рико Кикавада 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Дабин Ким — Рико Кикавада . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:2, 6:0)
(6:2, 6:0)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рико Кикавада - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Рико Кикавада - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Дабин Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
78%
55%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу