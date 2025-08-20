20.08.2025
Смотреть онлайн Стефанос Сакелларидис - Максимус Джонс 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Стефанос Сакелларидис — Максимус Джонс, 1/8 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Centre Court
Challenger Hersonissos
Завершен
(7:6, 5:7, 6:0)
2 : 1
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Стефанос Сакелларидис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Максимус Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Максимус Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Стефанос Сакелларидис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Максимус Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Стефанос Сакелларидис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Стефанос Сакелларидис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Стефанос Сакелларидис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Стефанос Сакелларидис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
72%
68%
Реализация брейк - пойнтов
83%
43%
