20.08.2025
Смотреть онлайн Matei F Breazu - Стефан Адриан Андреску 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Arad: Matei F Breazu — Стефан Адриан Андреску . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Arad
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Matei F Breazu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Стефан Адриан Андреску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Matei F Breazu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Matei F Breazu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Matei F Breazu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Стефан Адриан Андреску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Стефан Адриан Андреску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Стефан Адриан Андреску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Стефан Адриан Андреску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Стефан Адриан Андреску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Стефан Адриан Андреску - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Matei F Breazu
Стефан Адриан Андреску
0 побед
1 победа
0%
100%
04.09.2025
Matei F Breazu
0:2
Стефан Адриан Андреску
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
56%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
55%
