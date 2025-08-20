20.08.2025
Смотреть онлайн Максим Шин - Григорий Ломакин 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Максим Шин — Григорий Ломакин . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(7:6, 0:6, 5:3)
2 : 1
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Maxim Shin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
13
2
Выигрыш первой подачи
65%
55%
Реализация брейк - пойнтов
80%
33%
Комментарии к матчу