20.08.2025
МСК
US Open (смешанные пары)
Завершен
(4:0, 5:3)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Коллинс Д / Райан Харрисон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Коллинс Д / Райан Харрисон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Коллинс Д / Райан Харрисон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Коллинс Д / Райан Харрисон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Коллинс Д / Райан Харрисон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Bencic/Zverev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Коллинс Д / Райан Харрисон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Bencic/Zverev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Коллинс Д / Райан Харрисон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Bencic/Zverev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Коллинс Д / Райан Харрисон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Коллинс Д / Райан Харрисон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
79%
60%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
