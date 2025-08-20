20.08.2025
Смотреть онлайн Диего Ф. Флорес - Артем Худа 20.08.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Arad: Диего Ф. Флорес — Артем Худа . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Arad
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артем Худа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Артем Худа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Диего Ф. Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Диего Ф. Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Артем Худа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Артем Худа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Диего Ф. Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Диего Ф. Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Диего Ф. Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
67%
49%
Реализация брейк - пойнтов
36%
0%
