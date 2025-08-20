20.08.2025
Смотреть онлайн Фелипе Миккельсен - Оскари Эрола 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Фелипе Миккельсен — Оскари Эрола . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 05.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 05
UTR Pro Budapest
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фелипе Миккельсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фелипе Миккельсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Фелипе Миккельсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Фелипе Миккельсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Фелипе Миккельсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Оскари Эрола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Фелипе Миккельсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Фелипе Миккельсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Оскари Эрола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Оскари Эрола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Оскари Эрола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Фелипе Миккельсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Оскари Эрола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
57%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу