Гейм 1 - Фелипе Миккельсен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Фелипе Миккельсен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Фелипе Миккельсен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Фелипе Миккельсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Фелипе Миккельсен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Оскари Эрола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Фелипе Миккельсен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Фелипе Миккельсен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Оскари Эрола - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Оскари Эрола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 18 - Оскари Эрола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0