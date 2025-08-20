20.08.2025
Смотреть онлайн Якуб Пол - Блейз Бикнелл 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Якуб Пол — Блейз Бикнелл, 1/8 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 21.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 21
Challenger Hersonissos
Завершен
(6:3, 4:6, 6:0)
2 : 1
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Якуб Пол - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Якуб Пол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Якуб Пол - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Якуб Пол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Якуб Пол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Якуб Пол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Якуб Пол - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Якуб Пол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Блейз Бикнелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Якуб Пол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Якуб Пол - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Якуб Пол - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Якуб Пол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Якуб Пол - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Якуб Пол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Якуб Пол - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Якуб Пол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
70%
67%
Реализация брейк - пойнтов
62%
17%
