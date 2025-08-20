20.08.2025
Смотреть онлайн Энрике Бого - Фрэзьер Ренгифо 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot: Энрике Бого — Фрэзьер Ренгифо . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Pirot
Завершен
(5:7, 0:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Энрике Бого - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Фрэзьер Ренгифо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Фрэзьер Ренгифо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Фрэзьер Ренгифо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Фрэзьер Ренгифо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Фрэзьер Ренгифо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Фрэзьер Ренгифо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
46%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
38%
Комментарии к матчу