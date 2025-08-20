20.08.2025
Смотреть онлайн Матс Розенкранц - Кристиан Лангмо 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Матс Розенкранц — Кристиан Лангмо, 1/8 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 20.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 20
Challenger Hersonissos
Завершен
(4:6, 7:6, 6:2)
2 : 1
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матс Розенкранц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Матс Розенкранц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Матс Розенкранц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Матс Розенкранц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
11
7
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
89%
68%
Реализация брейк - пойнтов
75%
67%
Комментарии к матчу