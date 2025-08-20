20.08.2025
Смотреть онлайн Лингхао Чжан - Denis Vishenchuk Vishenko 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Лингхао Чжан — Denis Vishenchuk Vishenko . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 08:41 по московскому времени .
ITF M15 Maanshan
(4:6, 6:3, 6:2)
2 : 1
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Denis Vishenchuk Vishenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Лингхао Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Denis Vishenchuk Vishenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лингхао Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лингхао Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лингхао Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лингхао Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лингхао Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лингхао Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Лингхао Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лингхао Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Лингхао Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Лингхао Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Лингхао Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Лингхао Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Лингхао Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Лингхао Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Лингхао Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
71%
60%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
