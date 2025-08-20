20.08.2025
Смотреть онлайн He Ziheng - Янсёк Джанг 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: He Ziheng — Янсёк Джанг . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 07:03 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Янсёк Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - He Ziheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Янсёк Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Янсёк Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Янсёк Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Янсёк Джанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - He Ziheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Янсёк Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Янсёк Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Янсёк Джанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Янсёк Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Янсёк Джанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Янсёк Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Янсёк Джанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
37%
68%
Реализация брейк - пойнтов
12%
67%
