20.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Артур Кукасян — Seong Woo Cho . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(6:7, 6:6)
0 : 1
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Seong Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Артур Кукасян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Seong Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Артур Кукасян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Seong Woo Cho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Артур Кукасян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Seong Woo Cho - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
10
Двойные ошибки
10
5
Выигрыш первой подачи
67%
75%
Реализация брейк - пойнтов
33%
43%
