20.08.2025
Смотреть онлайн Сеон Йонг Хан - Линан Сяо 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Сеон Йонг Хан — Линан Сяо . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Линан Сяо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Сеон Йонг Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Линан Сяо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
8
1
Выигрыш первой подачи
75%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
11%
