Текстовая трансляция

Гейм 1 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Линан Сяо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Сеон Йонг Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Линан Сяо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 21 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Сеон Йонг Хан - взял свою подачу со счетом 15-40