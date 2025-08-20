Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Шэн Тан - Jaden Dewandaka Tan 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Шэн ТанJaden Dewandaka Tan . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:06 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Maanshan
Шэн Тан
Завершен
(6:3, 5:2)
2 : 0
20 августа 2025
Jaden Dewandaka Tan
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Шэн Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Шэн Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Шэн Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Шэн Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Шэн Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
5
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
93%
57%
Реализация брейк - пойнтов
30%
0%
Комментарии к матчу
