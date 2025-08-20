20.08.2025
Смотреть онлайн Цзи Сун Нам - Jaesung Choe 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Цзи Сун Нам — Jaesung Choe . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 08:02 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jaesung Choe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Jaesung Choe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jaesung Choe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jaesung Choe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Jisung Nam - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Jaesung Choe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Jisung Nam - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jaesung Choe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Jaesung Choe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Jisung Nam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Jisung Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Jisung Nam - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
79%
73%
Реализация брейк - пойнтов
30%
50%
