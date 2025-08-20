20.08.2025
Смотреть онлайн Санхуи Шин - Yue Xia 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Санхуи Шин — Yue Xia . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:44 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(6:3, 5:1)
(6:3, 5:1)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yue Xia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Yue Xia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yue Xia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Yue Xia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
83%
50%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
Комментарии к матчу