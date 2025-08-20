20.08.2025
Смотреть онлайн Adam Faragcao - Alvin N Tudorica 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Adam Faragcao — Alvin N Tudorica . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 07:40 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alvin N Tudorica - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Alvin N Tudorica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Alvin N Tudorica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Adam Farag Cao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Alvin N Tudorica - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Adam Farag Cao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Adam Farag Cao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Alvin N Tudorica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Alvin N Tudorica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Alvin N Tudorica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Alvin N Tudorica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Adam Farag Cao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Alvin N Tudorica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Adam Farag Cao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Alvin N Tudorica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Alvin N Tudorica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Alvin N Tudorica - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
9
2
Выигрыш первой подачи
57%
70%
Реализация брейк - пойнтов
100%
27%
Комментарии к матчу