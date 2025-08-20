Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Лингси Чжао - Rui Ning Huang 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Лингси ЧжаоRui Ning Huang . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Maanshan
Лингси Чжао
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
20 августа 2025
Rui Ning Huang
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rui Ning Huang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Лингси Чжао - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Rui Ning Huang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лингси Чжао - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Rui Ning Huang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лингси Чжао - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Rui Ning Huang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Rui Ning Huang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лингси Чжао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Лингси Чжао - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лингси Чжао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Лингси Чжао - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лингси Чжао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Лингси Чжао - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лингси Чжао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Лингси Чжао - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Rui Ning Huang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лингси Чжао - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Лингси Чжао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
76%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
17%
Комментарии к матчу
