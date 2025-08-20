20.08.2025
Смотреть онлайн Джунхан Чжан - Еуньонг Парк 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Джунхан Чжан — Еуньонг Парк . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 07:41 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:3, 7:5)
(6:3, 7:5)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Еуньонг Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Еуньонг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Джунхан Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Джунхан Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Еуньонг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Джунхан Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Еуньонг Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джунхан Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Еуньонг Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Еуньонг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Джунхан Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Еуньонг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Еуньонг Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Джунхан Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
66%
47%
Реализация брейк - пойнтов
40%
57%
Комментарии к матчу