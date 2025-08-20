20.08.2025
Смотреть онлайн Sarah Ye - Чихиро Мурамацу 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Sarah Ye — Чихиро Мурамацу . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чихиро Мурамацу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Чихиро Мурамацу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Sarah Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Sarah Ye - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Sarah Ye - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Sarah Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Чихиро Мурамацу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Чихиро Мурамацу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Чихиро Мурамацу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Чихиро Мурамацу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
64%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу