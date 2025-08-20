20.08.2025
Смотреть онлайн Peien Deng - Jeongha Oh 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Peien Deng — Jeongha Oh . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeongha Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Jeongha Oh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Peien Deng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Jeongha Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jeongha Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Jeongha Oh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Peien Deng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Peien Deng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Jeongha Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Jeongha Oh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Peien Deng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jeongha Oh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Jeongha Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Jeongha Oh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Jeongha Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Peien Deng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Jeongha Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
52%
64%
Реализация брейк - пойнтов
29%
75%
Комментарии к матчу