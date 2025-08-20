20.08.2025
Смотреть онлайн Ю Джин Ан - Seo Yun Choi 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Ю Джин Ан — Seo Yun Choi . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yujin Ahn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
64%
46%
Реализация брейк - пойнтов
46%
20%
