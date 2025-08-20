20.08.2025
Смотреть онлайн Фань Ан Лин - Yu-Ching Hsieh 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Фань Ан Лин — Yu-Ching Hsieh . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Yu-Ching Hsieh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Yu-Ching Hsieh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yu-Ching Hsieh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Фань Ан Лин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Фань Ан Лин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Фань Ан Лин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
69%
41%
Реализация брейк - пойнтов
55%
100%
Комментарии к матчу