20.08.2025
Смотреть онлайн Эми Чжу - Miyu Nakashima 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Эми Чжу — Miyu Nakashima . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Miyu Nakashima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Эми Чжу
Miyu Nakashima
1 победа
0 побед
100%
0%
11.09.2025
Эми Чжу
2:0
Miyu Nakashima
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
71%
70%
Реализация брейк - пойнтов
25%
100%
Комментарии к матчу