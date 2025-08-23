23.08.2025
Смотреть онлайн Zachary Cohen - Sean Ferguson 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Zachary Cohen — Sean Ferguson . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 02.
МСК, Корт: Hurd Tennis Center - Court 02
UTR Pro Waco
Завершен
(6:4, 1:6, 6:3)
(6:4, 1:6, 6:3)
2 : 1
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Zachary Cohen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Sean Ferguson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Sean Ferguson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Zachary Cohen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Zachary Cohen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Sean Ferguson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Sean Ferguson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Zachary Cohen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Zachary Cohen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Zachary Cohen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Sean Ferguson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Sean Ferguson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Zachary Cohen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Sean Ferguson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Sean Ferguson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Sean Ferguson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Sean Ferguson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Sean Ferguson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Zachary Cohen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Zachary Cohen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Sean Ferguson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Zachary Cohen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Sean Ferguson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Zachary Cohen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Zachary Cohen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Zachary Cohen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
50%
49%
Реализация брейк - пойнтов
64%
78%
Комментарии к матчу