22.08.2025

Смотреть онлайн Майлз Джонс - Карсон Ли 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Майлз ДжонсКарсон Ли . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach
Майлз Джонс
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
22 августа 2025
Карсон Ли
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Карсон Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Карсон Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Карсон Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Карсон Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
81%
68%
Реализация брейк - пойнтов
71%
50%
