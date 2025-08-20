20.08.2025
Смотреть онлайн Маттиа Беллуччи - Хауме Мунар 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Уинстон-Салем: Маттиа Беллуччи — Хауме Мунар, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 2
ATP Уинстон-Салем
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маттиа Беллуччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Маттиа Беллуччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Хауме Мунар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Маттиа Беллуччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Хауме Мунар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Маттиа Беллуччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
47%
84%
Реализация брейк - пойнтов
33%
45%
Комментарии к матчу