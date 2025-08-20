Смотреть онлайн Маттиа Беллуччи - Хауме Мунар 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Уинстон-Салем: Маттиа Беллуччи — Хауме Мунар, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.