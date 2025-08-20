20.08.2025
Смотреть онлайн Алессандро-Дамиано Вентре - Майлз Джонс 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Алессандро-Дамиано Вентре — Майлз Джонс . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Майлз Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Майлз Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Майлз Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
41%
75%
Реализация брейк - пойнтов
14%
60%
